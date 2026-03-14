Развод через «Госуслуги» предложили заменить консультациями психологов

Функцию расторжения брака через портал госуслуг необходимо пересмотреть. Такое мнение выразила заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
По ее мнению, бракоразводный процесс нельзя упрощать и делать формальным, а семьям в кризисной ситуации должны помогать специалисты.
— В отношении разводов максимально неправильно этот процесс упрощать и делать формальным. Неправильно делать это через «Госуслуги», целая команда людей должна работать над каждой семьей, — заявила Москвитина.
Она предложила, чтобы в случае конфликта супругам помогали психологи, медиаторы, юристы и наставники из числа опытных семейных пар. Их главная задача — сохранение семьи, а не сопровождение развода. При этом, по мнению эксперта, через госуслуги как раз можно было бы оперативно связываться с такими специалистами.
Москвитина подчеркнула, что все усилия государства должны быть направлены на поддержку семей, и назвала последующие браки после развода, как правило, менее устойчивыми, передает РИА Новости.
