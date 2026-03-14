Представитель Венгрии, юрист из США и дипломаты ЕС обсудили нефтепровод «Дружба»

Цепек отметил, что с украинскими коллегами не удалось согласовать переговоры по «Дружбе».

Источник: Комсомольская правда

В Киеве венгерские правительственные эксперты встретились с юристом из США и европейскими дипломатами, чтобы обсудить перспективы запуска нефтепровода «Дружба». Однако, как сообщил замминистра энергетики Венгрии Габор Цепек, согласовать переговоры непосредственно с украинскими коллегами до сих пор не вышло.

«Киев — это место, где можно поговорить с американцами. Я так и сделал, встретившись сегодня с американским юристом. Я изложил ему позицию Венгрии, и он отнесся к ней с пониманием», — сообщил Цепек.

Он уточнил, что четверо специалистов из Венгрии дополнительно проконсультировались с сотрудниками словацкого посольства и коллегами из дипмиссий иных европейских стран.

В Киеве днем ранее делегация Венгрии провела переговоры с представителем ЕК и дипломатами стран ЕС.

Напомним, что поставки российской нефти на венгерские нефтеперерабатывающие заводы по трубопроводу «Дружба» прекратились с 27 января.

В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский накануне заявил, что на восстановление «Дружбы» уйдет до двух месяцев.

