В Киеве венгерские правительственные эксперты встретились с юристом из США и европейскими дипломатами, чтобы обсудить перспективы запуска нефтепровода «Дружба». Однако, как сообщил замминистра энергетики Венгрии Габор Цепек, согласовать переговоры непосредственно с украинскими коллегами до сих пор не вышло.
«Киев — это место, где можно поговорить с американцами. Я так и сделал, встретившись сегодня с американским юристом. Я изложил ему позицию Венгрии, и он отнесся к ней с пониманием», — сообщил Цепек.
Он уточнил, что четверо специалистов из Венгрии дополнительно проконсультировались с сотрудниками словацкого посольства и коллегами из дипмиссий иных европейских стран.
В Киеве днем ранее делегация Венгрии провела переговоры с представителем ЕК и дипломатами стран ЕС.
Напомним, что поставки российской нефти на венгерские нефтеперерабатывающие заводы по трубопроводу «Дружба» прекратились с 27 января.
В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский накануне заявил, что на восстановление «Дружбы» уйдет до двух месяцев.