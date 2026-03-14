«Смертоносное нападение»: демократы требуют отчета Пентагона о жертвах в Иране

Большинство демократов в Конгрессе США потребовали от Пентагона предоставить информацию о жертвах среди мирного населения Ирана в ходе войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Нас особенно тревожат сообщения о том, что, по всей видимости, является самым смертоносным нападением на мирное население на сегодняшний день», — говорится в документе.
Соответствующее письмо было направлено главе Пентагона Питу Хегсету. В нем особое внимание уделено инциденту с ударом по школе для девочек. В результате атаки погибли 175 человек. Демократы указали, что обстрел школы мог быть ошибкой американских военных.
Напомним, причиной удара по школе в Иране могло стать использование искусственного интеллекта или ошибка. По данным американских СМИ, целью атаки была военная база рядом.
Президент США Дональд Трамп и вовсе возложил ответственность за атаку на школу на Иран. Он считает, что Исламская Республика неточно использует оружие.