Fars: Шесть человек погибли при ракетном ударе по иранской провинции Маркази

Шесть человек стали жертвами воздушной атаки на провинцию Маркази в центральной части Ирана. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило агентство Fars.
По данным агентства, ракетному удару подвергся населенный пункт Хизаб-Хомейн. Еще семь человек получили ранения.
Более 870 человек погибли с 28 февраля в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Наибольшее число зафиксировано в Иране, однако боевые действия также привели к смертям в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ.
13 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой масштабной серии ударов по Тегерану. Там же уточнили, что целью атак являются объекты военной инфраструктуры Ирана.
Ранее иранские власти в лице верховного лидера Моджтабы Хаменеи заявляли о готовности к ответным действиям против американской и израильской армий.
Иранская армия по случаю Международного дня Иерусалима также выступила с предупреждением, в котором пригрозила властям Израиля скорым уничтожением.
11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана «вот-вот капитулируют». Президент США подчеркнул, что избавился от «раковой опухоли, которая угрожала всем странам».