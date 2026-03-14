Fars: Шесть человек погибли при ракетном ударе по иранской провинции Маркази

Шесть человек стали жертвами воздушной атаки на провинцию Маркази в центральной части Ирана. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило агентство Fars.

По данным агентства, ракетному удару подвергся населенный пункт Хизаб-Хомейн. Еще семь человек получили ранения.

Более 870 человек погибли с 28 февраля в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Наибольшее число зафиксировано в Иране, однако боевые действия также привели к смертям в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ.

13 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале новой масштабной серии ударов по Тегерану. Там же уточнили, что целью атак являются объекты военной инфраструктуры Ирана.

Ранее иранские власти в лице верховного лидера Моджтабы Хаменеи заявляли о готовности к ответным действиям против американской и израильской армий.

Иранская армия по случаю Международного дня Иерусалима также выступила с предупреждением, в котором пригрозила властям Израиля скорым уничтожением.

11 марта президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана «вот-вот капитулируют». Президент США подчеркнул, что избавился от «раковой опухоли, которая угрожала всем странам».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше