Юрист рассказал, сколько дней россиянам предстоит отдохнуть в 2026 году

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россиянам в этом году предстоит отдохнуть еще 89 дней с учетом праздников, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
В целом в 2026 году 365 календарных дней, из которых рабочими считаются 247 дней, выходными и нерабочими — 118 дней.
«На данный момент, с учетом прошедших, осталось еще 204 рабочих дня и 89 выходных», — сказал эксперт.
Количество рабочих и выходных (нерабочих) дней может меняться от года к году. На это влияет общее количество дней в году, перенос выходных, совпавших с праздниками, и так далее.