В США цены на бензин растут с немыслимой скоростью: американцы уже выложили дополнительные $2 млрд за топливо

Как сообщалось ранее, Американская автомобильная ассоциация (AAA) зафиксировала повышение цен на заправках США.
Пару дней назад Bloomberg сообщало, что цены на топливо в США достигли самого высокого уровня с 2024 года из-за конфликта на Ближнем Востоке. Теперь средняя цена галлона бензина поднялась до $3,63.
При этом Politico информировало, что Вашингтон сам не ожидал подобного исхода от конфликта — США попросту оказались не готовы к скачку цен на нефть из-за Ирана.
По мнению финансиста Игоря Юшкова, стоимость бензина стала политическим оружием против хозяина Белого дома.