Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не сможем преодолеть»: в ЕС начался кризис из-за отказа от российских энергоносителей

Орбан: ЕС не выберется из кризиса без дешевых энергоносителей России.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз не сможет выбраться из текущего кризиса без дешевых нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для Welt.

Политик отметил, что США уже ведут переговоры с Россией и вновь разрешили Индии импорт российской нефти.

«Брюссель же, напротив, не хочет и слышать о приостановке санкций против российских энергоносителей. Однако без дешевой российской нефти и газа мы не сможем преодолеть этот кризис», — написал премьер.

Орбан отметил, что европейские граждане уже четыре года страдают от роста цен на энергию, бензин и дизель.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия готова к сотрудничеству со странами ЕС по поставкам нефти и газа. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что для продолжения этого диалога необходимо убедиться, что Европа настроена на такое сотрудничество.

