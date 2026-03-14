Евросоюз не сможет выбраться из текущего кризиса без дешевых нефти и газа из России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для Welt.
Политик отметил, что США уже ведут переговоры с Россией и вновь разрешили Индии импорт российской нефти.
«Брюссель же, напротив, не хочет и слышать о приостановке санкций против российских энергоносителей. Однако без дешевой российской нефти и газа мы не сможем преодолеть этот кризис», — написал премьер.
Орбан отметил, что европейские граждане уже четыре года страдают от роста цен на энергию, бензин и дизель.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия готова к сотрудничеству со странами ЕС по поставкам нефти и газа. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что для продолжения этого диалога необходимо убедиться, что Европа настроена на такое сотрудничество.