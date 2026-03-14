Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spiegel: слова фон дер Ляйен ставят под вопрос западную поддержку Киева

Высказывание председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен об «отходе от международного права» говорит о двойных стандартах Запада, пишет газета Spiegel.

Источник: Аргументы и факты

Высказывание председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен об «отходе от международного права» говорит о двойных стандартах Запада, пишет газета Spiegel.

В материале издания из ФРГ сказано, что слова фон дер Ляйен также «ставят под вопрос поддержку» украинской стороны.

«Урсула фон дер Ляйен объявила международное право устаревшим. Конечно, это не очень приятное зрелище, когда самый влиятельный человек в Европе легкомысленно ставит под сомнение то, чему миру следовало бы научиться у Второй мировой войны: верховенство права, запрет применения силы, дипломатию», — говорится в публикации.

Автор отметил, что признание фон дер Ляйен говорит о том, что «защита личных интересов на Украине прикрывалась мнимым стремлением защитить мировой порядок».

«Теперь европейцам следует спросить себя: если международное право действительно неактуально, зачем же мы помогаем Украине?», — написал он.

По данным Politico, ряд стран ЕС выразил недовольство действиями фон дер Ляйен в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Её обвинили в превышении полномочий и отсутствии консультаций с национальными правительствами блока.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев порекомендовал обращаться к руководителям ЕС при остановке поставок российского газа в страны Европы.

