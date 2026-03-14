Трамп высказался о целях США и Израиля на войну в Иране: «Немного разные»

Дональд Трамп признал, что цели США и Израиля в конфликте с Ираном могут не совпадать. Об этом американский президент ответил журналистам.
Корреспондент задал президенту США вопрос о том, одинаковы ли цели Вашингтона и Тель-Авива в отношении конфликта в Иране.
«Думаю, они могут быть немного разными», — ответил Трамп.
Однако американский глава не стал пояснять свой ответ.
Накануне президент США сделал заявление о сроках операции против Ирана. По его словам, США могут продолжать операцию против Ирана бесконечно. Причина этому — якобы неограниченный запас боеприпасов.
До этого Трамп также заверил, что атаки по исламской республике не имеют аналогов со времен Второй мировой войны. Тогда же американский глава назвал удары по Ирану «мощными».
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не имеет плана выхода из конфликта с Ираном.