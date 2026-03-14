В Госдуме предложили ввести в школах заняти по медицине

РИА Новости: Миронов предложил ввести в школах и детсадах занятия по медицине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести в детских садах и школах регулярные занятия по передаче детям базовых медицинских знаний для формирования навыков здорового образа жизни.

Соответствующее обращения на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Федот Тумусов.

«Представляется целесообразным рассмотреть инициативу о введении регулярных занятий, предусматривающих передачу базовых медицинских знаний в школах и дошкольных образовательных организациях с привлечением медицинских работников», — говорится в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что вести уроки должны профессиональные медики, такие занятия повысят уровень медицинской грамотности не только у детей, но и у будущих родителей.

«Цель — сформировать навык заботы о своём здоровье как о базовом жизненном ресурсе и успешности во взрослой жизни», — добавил он.

По словам лидера партии, в последние годы одной из причин ухудшения здоровья населения является недостаточный уровень медицинской грамотности.

«Пропагандой здорового образа жизни и повышением медицинской грамотности нужно заниматься с детского возраста, и наша партия предлагает организовать такую работу в рамках масштабного образовательного проекта, который должен действовать по всей стране», — заключил Миронов.

