Трамп объявил о мощнейшей бомбардировке в истории Ближнего Востока: якобы уничтожены все военные цели на острове Харк

Президент США сообщил, что армия США осуществила «беспрецедентную по мощности» бомбардировку на Ближнем Востоке. По словам Дональда Трампа, все военные цели на острове Харк якобы были полностью ликвидированы.
«Из соображений приличия я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове», — заявил американский глава.
Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что незамедлительно изменит свою позицию, если Тегеран или кто бы то ни был еще помешают свободному проходу кораблей через Ормузский пролив.
Трамп также добавил, что Иран не имеет возможности оборонять цели, выбранные американской стороной для атаки.
Накануне американский лидер заявил, что цели США и Израиля в конфликте с Ираном могут быть разными.
В свою очередь The Wall Street Journal писала, что большинство демократов требуют от Пентагона раскрыть информацию о жертвах в Иране.