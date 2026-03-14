Буцкая предложила признать прабабушек и прадедушек близкими родственниками

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Прабабушки и прадедушки, учитывая возросшую продолжительность жизни, должны получить статус близких родственников для правнуков. Об этом говорится в письме председателя правления «Совета матерей» Татьяны Буцкой министру юстиции Константину Чуйченко, документ есть в распоряжении ТАСС.
Сейчас в Семейном кодексе РФ прабабушки и прадедушки не отнесены к категории близких родственников (к ним относятся только родители, братья и сестры, бабушки и дедушки). При этом, отметила Буцкая, президентом поставлена цель увеличения ожидаемой продолжительности жизни в РФ в ближайшие десять лет до 81 года.
«Следовательно, в нашей стране с каждым годом будет появляться все больше людей, имеющих возможность дожить до появления правнуков в качестве своих прямых родственников третьей степени родства, — отметила она. — В этой связи обоснованным выглядит поступающее от граждан предложение признать прабабушек и прадедушек с одной стороны, и правнуков — с другой, близкими родственниками и вменить им взаимные обязанности по содержанию в связи с нетрудоспособностью».
Буцкая попросила министра рассмотреть возможность реализации данного предложения и при необходимости доложить в правительство РФ о необходимости совершенствования Семейного кодекса РФ в этой части.
Автор инициативы пояснила ТАСС, что запрос возник из реальной истории, когда прабабушка подарила правнуку квартиру, на которую потом пришел налог, поскольку по закону они не являются близкими родственниками. «Мы на уровне наших основополагающих нормативно-правовых актов, в том числе Семейного кодекса, прабабушек и прадедушек неверно выносим за скобки [родственных связей]», — сказала Буцкая.
Она отметила, что речь идет не только о налогах, но также и о других жизненных ситуациях. «Поэтому уж точно прабабушек и прадедушек нам надо вводить в круг близких родственников», — заключила глава «Совета матерей».