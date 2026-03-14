СМИ: Украинского банкира Адарича задушил собственный сын в Италии

В Италии раскрыли шокирующие детали гибели 54-летнего украинского банкира Александра Адарича, тело которого 23 января нашли под окнами отеля на улице Нерино. Изначально произошедшее рассматривали как несчастный случай, однако экспертиза доказала обратное. Об этом во вторник, 10 марта, сообщила газета Corriere della Sera.
Сообщается, что следы на шее погибшего свидетельствовали о том, что он был задушен еще до падения. Вскрытие подтвердило — смерть наступила в результате удушения, а сброс тела с четвертого этажа стал инсценировкой.
По версии следствия, к убийству причастен 33-летний сын погибшего Игорь Адарич. Бизнесмена задержали 27 февраля в Барселоне. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают круг лиц, которые могли быть причастны к преступлению, говорится в сообщении.
На момент смерти Адарич занимал «ведущую должность» в люксембургской компании по недвижимости Alfaro Real Estate, а также был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina.
