Трамп прокомментировал сроки окончания конфликта США с Ираном

Президент Соединённых Штатов США Дональд Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном в настоящее время неизвестны.
Он уточнил, что американская сторона продолжит наносить удары «так долго, как это потребуется для достижения всех целей».
«Я не могу вам этого сказать. То есть у меня есть своё видение… Это продлится столько, сколько потребуется», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят удары по иранской территории. В первый же день в результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США. Верховным лидером Ирана выбран Моджтаба Хаменеи.
По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.
Ранее министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что США не испытывают нехватки боеприпасов.