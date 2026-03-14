Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от международного права ставят под сомнение западную поддержку Киева. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.
«Урсула фон дер Ляйен объявила международное право устаревшим. Теперь европейцам нужно спросить себя: если международное право действительно неактуально, зачем же мы помогаем Украине?» — говорится в материале.
Издание отмечает, что признание фон дер Ляйен отражает западный подход с двойными стандартами, где защита собственных интересов на Украине прикрывается риторикой о защите мирового порядка. Газета отметила, что «это не очень приятное зрелище».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейские страны пока не осознали истинную неонацистскую природу киевского режима. Тем не менее, по его словам, в Евросоюзе все же существуют отдельные здравомыслящие голоса.