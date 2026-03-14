В Госдуме рассказали, когда в России начнут отключать отопление

По словам депутата, аномальная жара в нестандартное для нее время не станет основанием для отключения подачи тепла, даже если продержится пять суток. Он отметил, что в случае, если сейчас, например, в Иркутске внезапно столбик термометра начнет ползти вверх и достигнет необходимых для отключения теплоснабжения значений, то власти вряд ли сразу отключат батареи, поскольку очевидно, что сильный мороз может вернуться в любой момент. Аксененко добавил, что по этой причине решение об отключении отопления принимают исключительно на региональном уровне, а не на федеральном.