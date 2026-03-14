Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Иран может разрешить проход через Ормузский пролив при оплате нефти юанями

Иран может открыть Ормузский пролив для нефтяных танкеров.

Источник: Комсомольская правда

Иран рассматривает возможность разрешить проход через Ормузский пролив ограниченному числу танкеров при продаже за юани. Об этом сообщает телекомпания CNN.

«Тегеран рассматривает возможность разрешения прохода некоторым судам при условии, что груз будет продаваться за китайские юани», — отметил анонимный иранский чиновник.

Ранее иранские власти разрешили индийским танкерам проходить через Ормузский пролив. Этот прорыв был достигнут после переговоров министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с его иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Также посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем ас-Садег сообщил, что иракские суда могут беспрепятственно проходить через Ормузский пролив, их безопасность гарантирована.

Как писал KP.RU, в водах Персидского залива и Ормузского пролива было совершено нападение на шесть судов. Эти инциденты произошли на фоне напряженной ситуации на Ближнем востоке.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
