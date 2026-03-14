CNN: Иран может разрешить проход через Ормузский пролив при оплате нефти юанями

Иран рассматривает возможность разрешить проход через Ормузский пролив ограниченному числу танкеров при продаже за юани. Об этом сообщает телекомпания CNN.
«Тегеран рассматривает возможность разрешения прохода некоторым судам при условии, что груз будет продаваться за китайские юани», — отметил анонимный иранский чиновник.
Ранее иранские власти разрешили индийским танкерам проходить через Ормузский пролив. Этот прорыв был достигнут после переговоров министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара с его иранским коллегой Аббасом Арагчи.
Также посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем ас-Садег сообщил, что иракские суда могут беспрепятственно проходить через Ормузский пролив, их безопасность гарантирована.
Как писал KP.RU, в водах Персидского залива и Ормузского пролива было совершено нападение на шесть судов. Эти инциденты произошли на фоне напряженной ситуации на Ближнем востоке.