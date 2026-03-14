Платить или не платить? Юрист рассказала о нюансах поручительства после смерти заёмщика

1. По договорам поручительства, заключённым до 1 июня 2015 г., в случае смерти заёмщика и при наличии наследников и наследственного имущества взыскание кредитной задолженности с поручителя осуществляется в пределах стоимости наследственного имущества. Если же договор поручительства заключён после 1 июня 2015 г., то взыскание происходит на всю сумму долга, включая проценты и судебные издержки.