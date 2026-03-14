Платить или не платить? Юрист рассказала о нюансах поручительства после смерти заёмщика

По общему правилу, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, то есть кредитор, не получивший полного удовлетворения своих требований от одного должника, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. В соответствии со ст. 367 ГК РФ, смерть должника не прекращают поручительство.
«Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего», — отметила эксперт.
Верховный Суд РФ обращает своё внимание на то, что обязательства, вытекающие из кредитного договора, не связаны неразрывно с личностью должника, они могут быть исполнены его правопреемником либо иным другим лицом, давшим на это своё согласие. Таким образом, отказаться от исполнения обязанностей поручителя и выплаты долга невозможно.
Но есть несколько особенностей:
1. По договорам поручительства, заключённым до 1 июня 2015 г., в случае смерти заёмщика и при наличии наследников и наследственного имущества взыскание кредитной задолженности с поручителя осуществляется в пределах стоимости наследственного имущества. Если же договор поручительства заключён после 1 июня 2015 г., то взыскание происходит на всю сумму долга, включая проценты и судебные издержки.
2. Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения.
3. Если кредитор и заёмщик изменили условия кредита без согласия поручителя, и это ухудшило его положение, то поручитель отвечает на прежних, более выгодных условий, либо может оспорить поручительство в этой части.
4. Если долг перевели на иных лиц без согласия поручителя, поручительство прекращается.
«В случае же, если поручитель оплачивает долг за умершего, то ему переходят права кредитора. И он может взыскать выплаченную сумму с наследников заёмщика в пределах стоимости, унаследованного ими имущества», — заключила специалист.
В начале 2026 года в России заметно сократилось количество выданных автокредитов, при этом средний размер займа и срок выплат, наоборот, увеличились. Тенденция наблюдается на фоне постепенного снижения ключевой ставки Центробанка. Life.ru узнал, во сколько обойдётся покупка трёх популярных моделей кроссоверов при оформлении кредита.
