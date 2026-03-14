Мошенники обманывают россиян под предлогом подачи налоговой декларации

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Аферисты во время телефонного звонка сообщают россиянам о «необходимости» срочно предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ и просят назвать роботизированному голосовому помощнику код из смс якобы для подтверждения записи в налоговый орган, выяснило РИА Новости.
Злоумышленник звонит жертве и сообщает ей, что работодатель якобы не предоставил налоговой сведения о ее доходах за прошлый год, либо предоставил их неверно. Мошенник убеждает человека в «необходимости» срочно принести декларацию 3-НДФЛ в ближайший налоговый орган.
Аферист заявляет о необходимости записаться на прием и даже называет свободные «окошки» в ближайшем отделении налоговой службы. В ходе разговора он отправляет на почту жертве якобы подтверждение записи и оговаривает, что ему называть номер записи и код не нужно.
Далее мошенник переключает жертву на «роботизированного голосового помощника», которому и необходимо назвать код из смс якобы для резервирования записи в налоговый орган.