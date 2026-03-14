В Димитрове осталось больше тысячи жителей, рассказала беженка

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. В освобожденном Димитрове в ДНР остается больше тысячи жителей города, рассказала РИА Новости местная жительница Анна Литкевич.
Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
«Мы выезжали, говорят, уже тысячу человек вывезли. Ну, еще, наверное, столько же, если не больше, осталось», — сказала беженка.
Она отметила, что многие жители из-за холодов не выходили на улицу. Ее муж Андрей рассказал РИА Новости, что на его улице порядка 20 человек ждали прихода российских войск, и добавил, что сам полтора года назад решил жить в России.
«Я когда уходила, в декабре было много. Позже меня повыезжали. Но все равно людей еще очень много в Димитрове», — заявила РИА Новости, в свою очередь, жительница города Людмила Кабачек.
Она заметила, что те, кто хотел уехать на Украину, выехали еще в 2022 году, а в городе остались жители, которые хотели переехать в Россию.