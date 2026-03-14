Эксперт Сафонов рассказал, какой будет средняя соцпенсия после индексации

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пенсионеры в России получат в 2026 году проиндексированную социальную пенсию, в апреле средний ее размер составит 16,5 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Средний размер социальных пенсий на конец 2025 года был равен 15 533,9 рублей, а после индексации составит 16 590,21 рублей», — сказал эксперт.
Он отметил, что в 2025 году социальную пенсию получили 3,2 млн человек, в декабре того же года численность пенсионеров составила 40,5 млн человек. Из них 7,2 млн работающих и 33,3 млн неработающих. Средний размер пенсии работающих пенсионеров был 21 419 рублей, неработающих — 23 996 рублей, добавил Сафонов.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%.
Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
Получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Гражданам, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.