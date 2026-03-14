Невролог назвала возможные причины онемения рук

ВОЛГОГРАД, 14 мар — РИА Новости. Онемение конечностей может иметь более 120 причин, среди которых есть как безобидные, так и очень опасные состояния, рассказала РИА Новости врач-невролог, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) Ольга Курушина.
«Самый частый повод (онемения конечностей — ред.) и, наверное, самый доброкачественный с точки зрения дальнейших последствий (из более чем 120 причин — ред.) — это то, что принято называть остеохондрозом позвоночника с радикулопатией», — сказала агентству Курушина.
Это когда естественное старение позвоночника приводит к тому, что нервы зажимаются и не могут полноценно проводить информацию о своей чувствительности, поэтому возникает онемение, объяснила врач.
«Вторая причина — полинейропатия: целая группа заболеваний, которая характеризуются поражением периферической нервной системы. Это любой процесс, который может периферические нервы как-то сбить с нормального хода работы», — добавила Курушина.
Самый распространенный вид полинейропатии — при сахарном диабете, потому что он «съедает» не только сосуды, головной мозг, сетчатку глаза, почки, но и периферические нервы: под действием нарушенного обмена сахара они начинают страдать, уточнила врач-невролог.
Другие причины полинейропатий могут быть совершенно разными: от приобретенной аутоиммунной, когда иммунная система человека начинает атаковать свои собственные нервы, до алкоголизма, вирусных заболеваний и отравлений тяжелыми металлами, но для точной диагностики и назначения лечения нужно обратиться к врачу, обратила внимание Курушина.