WSJ: Повреждены ещё пять самолётов-заправщиков ВС США в Саудовской Аравии

На Ближнем Востоке получили повреждения еще пять американских самолетов-заправщиков. Об этом сообщает WSJ.
Как пишет издание, инцидент произошел в ходе ракетной атаки Ирана на саудовскую авиабазу принца Султана. Пострадавшие самолеты сейчас ремонтируются. Сообщается, что обошлось без жертв.
Менее суток назад в шиитском вооруженном формировании «Исламское сопротивление Ирака» заявили, что атаковали еще один самолет-заправщик KC-135 ВВС США. Атака была совершена в небе над западными районами Ирана.
По данным военно-воздушных сил Соединенных Штатов, на борту разбившегося ранее в Ираке самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker отсутствовали парашюты и система катапультирования.
В свою очередь Пентагон признал, что США потеряли один из самолетов-заправщиков KC-135 в ходе операции против Ирана.