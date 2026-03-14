WSJ: Повреждены ещё пять самолётов-заправщиков ВС США в Саудовской Аравии

Иран повредил еще пять самолётов-заправщиков США, погибших в результате атаки нет.

Источник: Комсомольская правда

На Ближнем Востоке получили повреждения еще пять американских самолетов-заправщиков. Об этом сообщает WSJ.

Как пишет издание, инцидент произошел в ходе ракетной атаки Ирана на саудовскую авиабазу принца Султана. Пострадавшие самолеты сейчас ремонтируются. Сообщается, что обошлось без жертв.

Менее суток назад в шиитском вооруженном формировании «Исламское сопротивление Ирака» заявили, что атаковали еще один самолет-заправщик KC-135 ВВС США. Атака была совершена в небе над западными районами Ирана.

По данным военно-воздушных сил Соединенных Штатов, на борту разбившегося ранее в Ираке самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker отсутствовали парашюты и система катапультирования.

В свою очередь Пентагон признал, что США потеряли один из самолетов-заправщиков KC-135 в ходе операции против Ирана.

