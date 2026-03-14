Трамп: США начнут сопровождать суда через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные корабли вскоре начнут сопровождать суда, чтобы обеспечить их безопасный проход через Ормузский пролив.
«Это случится скоро», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов перед вылетом в штат Флорида.
Ранее президент США заявил, что экипажи нефтяных танкеров должны показать что их «кишка не тонка», и уверенно проходить через Ормузский пролив. По словам Трампа, «не о чем беспокоиться», поскольку американские войска «потопили все иранские корабли».
В то же время министр энергетики США Крис Райт признал, что американские военные не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив. Он отметил, что в настоящее время Вашингтон сосредоточен на уничтожении наступательного потенциала Ирана и его производственных мощностей.