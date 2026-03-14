Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США начнут сопровождать суда через Ормузский пролив

Американские ВМС будут защищать судоходство в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные корабли вскоре начнут сопровождать суда, чтобы обеспечить их безопасный проход через Ормузский пролив.

«Это случится скоро», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов перед вылетом в штат Флорида.

Ранее президент США заявил, что экипажи нефтяных танкеров должны показать что их «кишка не тонка», и уверенно проходить через Ормузский пролив. По словам Трампа, «не о чем беспокоиться», поскольку американские войска «потопили все иранские корабли».

В то же время министр энергетики США Крис Райт признал, что американские военные не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив. Он отметил, что в настоящее время Вашингтон сосредоточен на уничтожении наступательного потенциала Ирана и его производственных мощностей.

