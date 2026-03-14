МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мошенники сообщают россиянам о неучтенном трудовом стаже и обещают не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если он срочно подаст заявление, рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.
«На сегодняшний день доминирует многоступенчатая схема. Первый этап — звонок якобы из Социального фонда России (СФР) с сообщением об обнаруженном неучтенном трудовом стаже. Пенсионеру обещают не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если он срочно подаст заявление», — сообщил он.
«Для записи на прием или оформления заявки мошенники просят продиктовать код из смс. На самом деле этот код дает им доступ к учетной записи жертвы на портале “Госуслуги”, — добавил Кучава.
Далее, по его словам, в дело вступают лже-сотрудники Центробанка или ФСБ. Получив доступ к данным, они звонят жертве уже с новой легендой: с их счетов пытались похитить деньги или на их имя оформляют кредиты.
«Аферисты убеждают жертву в том, что якобы единственный способ сберечь накопления — перевести все средства на так называемый “безопасный счет”. Именно на этом этапе происходит хищение денег», — заключил эксперт.