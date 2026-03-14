Общественники предложили ввести в школах уроки о паралимпийцах

Российские паралимпийцы завоевали четыре золотых, одну серебряную и три бронзовые медали на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии. Паралимпиада в Италии стала первой после Игр в Сочи в 2014 году, на которой российские паралимпийцы выступают с национальной символикой под флагом своей страны.