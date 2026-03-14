Врач рассказала, как часто надо посещать стоматолога

КЕМЕРОВО, 14 мар — РИА Новости. Для профилактики развития кариеса необходимо посещать стоматолога один раз в полгода, рассказала РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.

«Золотой стандарт мировой стоматологии: раз в полгода (в шесть месяцев). Почему? Потому что за шесть месяцев маленький кариес на начальной стадии (пятно) не успевает превратиться в глубокую полость и погубить зуб. Врач увидит проблему, проведет профессиональную чистку (уберёт то, что вы не можете убрать дома), нанесет на зубы лечебное или профилактическое средство», — рассказала профессор.

Доктор подчеркнула, что если есть проблемы с деснами или быстро образуется зубной камень, врач порекомендует приходить раз в три-четыре месяца.