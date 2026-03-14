Эксперт Огнерубов: закон об отработке для медиков защищает госинвестиции

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вступивший в силу с 1 марта закон о целевом обучении, обязывающий медиков отрабатывать в выдавшей квоту организации, призван защитить инвестиции государства в подготовку кадров, он не является «крепостным правом». Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, доцент кафедры труда и социальной политики Президентской академии, кардиохирург Дмитрий Огнерубов.
«Система подготовки врачей в России сейчас работает в режиме благотворительности в пользу частного бизнеса и фармгигантов. Если в 2016 году мы видели здоровый рост трудоустройства выпускников (почти 88%), то к 2024 году цифры Счетной палаты выглядят как диагноз — трудоустроились всего 55%. Половина дипломированных специалистов просто не доходит до государственных больниц. Для чего нужна эта отработка? Это не крепостное право, а попытка государства защитить свои инвестиции», — сказал Огнерубов.
По его словам, каждый третий врач, обученный за бюджетный счет, фактически субсидирует коммерческий сектор. Оборот частных клиник в прошлом году вырос на 16%, и этот рост обеспечен кадрами, за подготовку которых заплатило государство, а не владелец клиники, добавил эксперт.
Он также отметил, что с точки зрения клинического опыта наставничество может быть полезно, однако предостерег от формального подхода.
С 1 марта 2026 года все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до трех лет с наставником в медорганизациях системы обязательного медицинского страхования (ОМС). При нарушении условий целевого договора выпускнику-медику придется компенсировать затраты не менее чем за год обучения и уплатить штраф в двукратном размере компенсации. Новые правила коснутся только тех, кто поступит в ординатуру с 2026 года.