Менее половины россиян старше 50 лет научились распознавать дипфейки

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Более 40% россиян старше 50 лет научились распознавать аудио- и видеодипфейки, имитирующие голос или изображение знакомых людей, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости.
«Интересную динамику показал анализ по возрастным группам. Среди респондентов 18−29 лет 71% заявили, что уверенно распознают мошеннические сценарии, однако именно в этой группе выше доля тех, кто сталкивался с фишинговыми сайтами и поддельными инвестиционными платформами. В возрастной категории 30−49 лет уровень уверенности составляет 64%, при этом чаще фиксируются попытки “звонков из службы безопасности банка”, — говорится в исследовании.
«Наиболее заметные изменения произошли в группе респондентов старше 50 лет. Если в 2025 году лишь 39% представителей этой возрастной категории говорили, что способны отличить мошеннический звонок, то в 2026 году показатель вырос до 58%. Более того, 44% респондентов старше 50 лет сообщили, что научились распознавать аудио- и видеодипфейки, имитирующие голос или изображение знакомых людей», — уточняется там.
По данным аналитиков, в 2026 году 41% респондентов при подозрительном звонке самостоятельно перезванивают в банк по номеру, указанному на официальном сайте или карте, 33% проверяют информацию через мобильное приложение банка, 17% советуются с родственниками или коллегами, 9% ищут отзывы о номере в интернете.
При этом в 2025 году структура ответов была более разрозненной: 34% перезванивали в банк, 28% пользовались приложением, 22% советовались с близкими, 16% искали информацию в сети.
Если столкновение с мошенниками все же происходит, 46% респондентов блокируют номер и подают жалобу через приложение банка, 28% обращаются в полицию, 16% пишут заявление в банк о попытке мошенничества, 10% признаются, что ограничиваются блокировкой контакта без дальнейших действий, говорится в материалах.
«За год изменилась не только информированность граждан, но и их поведенческая модель. Мы видим, что более половины опрошенных стали воспринимать подозрительный звонок не как исключительную ситуацию, а как типовой риск, к которому заранее подготовлены. Это формирует своего рода “иммунитет”: человек заранее знает, что его будут пугать блокировкой счета или уголовной ответственностью, и эмоциональный эффект снижается», — считает директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.
По ее словам, своеобразным трендом этого года стала цифровая социализация старшего поколения, которое активнее осваивает онлайн-сервисы и учится критически относиться к аудио- и видеоконтенту.
«В 2026 году мошенникам все сложнее играть на эффекте неожиданности, поэтому они вынуждены усложнять сценарии, комбинировать звонки с фишинговыми сайтами и поддельными уведомлениями. Однако, чем сложнее схема, тем больше в ней деталей, на которых злоумышленники “сыплются”, и именно внимательность к таким мелочам становится главным защитным механизмом для граждан», — заключила Романенко.