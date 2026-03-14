КСИР сообщил о контроле над значительной частью воздушного пространства Израиля

КСИР установил контроль над большей частью израильского неба, сообщает иранский телеканал Press TV.
По данным телеканала Al Jazeera, Корпус стражей исламской революции атаковал 10 мест, где могли находиться представители израильского руководства. При этом семь из 10 указанных целей базируются на территории Тель-Авива.
Днем ранее возглавляющий Воздушно-космические силы Ирана генерал Маджид Мусави заявил, что КСИР осуществил самую массированную атаку на Израиль с момента эскалации конфликта в регионе.
При этом несколько часов назад президент США Дональд Трамп объявил о мощнейшей бомбардировке в истории Ближнего Востока. По данным Белого дома, на острове Харк якобы уничтожены все военные цели.
Тогда же американский лидер признался, что цели Соединенных Штатов и Израиля в Иране — разные.