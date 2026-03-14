Хабаровчанин отсудил у соседа более 600 тысяч рублей за затопленную квартиру

Хабаровчанин отсудил у соседа сверху более 600 тысяч рублей за затопленную по его вине квартиру. Из-за того, что оставаться внутри было невозможно, мужчина вместе со своей семьей были вынуждены срочно искать арендное жилье. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: Комсомольская правда

Как сообщила пресс-служба судов края, инцидент случился накануне Нового года: соседи не углядели за открытыми кранами во время наполнения ванны и вода утекла в квартиру снизу. Пострадавшие были вынуждены срочно снимать жилье на праздниках, несмотря на высокие цены. Специалисты управляющей компании зафиксировали ущерб, но виновник отказался возмещать его добровольно. Дело передали в суд.

Экспертиза оценила ущерб имуществу в 300 тысяч рублей, также обоснованными признали расходы на аренду квартиры. В итоге с виновника взыскано более 600 тысяч — ущерб плюс затраты на временное жилье. Решение суда вступило в законную силу.