Хабаровчанин отсудил у соседа более 600 тысяч рублей за затопленную квартиру

Как сообщила пресс-служба судов края, инцидент случился накануне Нового года: соседи не углядели за открытыми кранами во время наполнения ванны и вода утекла в квартиру снизу. Пострадавшие были вынуждены срочно снимать жилье на праздниках, несмотря на высокие цены. Специалисты управляющей компании зафиксировали ущерб, но виновник отказался возмещать его добровольно. Дело передали в суд.
Экспертиза оценила ущерб имуществу в 300 тысяч рублей, также обоснованными признали расходы на аренду квартиры. В итоге с виновника взыскано более 600 тысяч — ущерб плюс затраты на временное жилье. Решение суда вступило в законную силу.