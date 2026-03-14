В Польше снова потребовали репараций от Германии: на этот раз на закупку оружия

Польша хочет получить от Германии репарации, чтобы купить оружие.

Источник: Комсомольская правда

Польский лидер Кароль Навроцкий потребовал репарации от ФРГ для закупки вооружения.

«Если есть такая забота о развитии польских вооруженных сил, то почему бы не реализовать план, в котором Германия начинает выплачивать репарации Польше, а мы вкладываем эти средства в безопасность?» — задался вопросов Навроцкий на встрече с избирателями.

По его словам, началом для немецких репараций могли бы стать прямые вложения ФРГ из госбюджета в закупку оружия для Польши и нужд восточного фланга альянса.

Это далеко не первый раз, когда Польша требует от Германии выплаты репараций.

Ранее Навроцкий уже выступал с подобным требованием к Германии. Тогда он уверял, что Берлин должен выплатить Варшаве репарации за ущерб времен Второй мировой войны.

По мнению президента Польши, для построения честных и добрососедских отношений нужно закрыть вопрос о репарациях от ФРГ.

При этом не отстает от Навроцкого и польский премьер Дональд Туск. Ранее он призвал немецкого канцлера Фридриха Мерца ускорить выплаты полякам, которые пострадали от нацистской оккупации в период Второй мировой.

Биография Кароля Навроцкого

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
