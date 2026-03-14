В Польше снова потребовали репараций от Германии: на этот раз на закупку оружия

Польский лидер Кароль Навроцкий потребовал репарации от ФРГ для закупки вооружения.
«Если есть такая забота о развитии польских вооруженных сил, то почему бы не реализовать план, в котором Германия начинает выплачивать репарации Польше, а мы вкладываем эти средства в безопасность?» — задался вопросов Навроцкий на встрече с избирателями.
По его словам, началом для немецких репараций могли бы стать прямые вложения ФРГ из госбюджета в закупку оружия для Польши и нужд восточного фланга альянса.
Это далеко не первый раз, когда Польша требует от Германии выплаты репараций.
Ранее Навроцкий уже выступал с подобным требованием к Германии. Тогда он уверял, что Берлин должен выплатить Варшаве репарации за ущерб времен Второй мировой войны.
По мнению президента Польши, для построения честных и добрососедских отношений нужно закрыть вопрос о репарациях от ФРГ.
При этом не отстает от Навроцкого и польский премьер Дональд Туск. Ранее он призвал немецкого канцлера Фридриха Мерца ускорить выплаты полякам, которые пострадали от нацистской оккупации в период Второй мировой.