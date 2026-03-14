На МКС провели эксперимент для изучения изменений ЖКТ в условиях космоса

МКС, 14 марта. /ТАСС/. Очередной сеанс медицинского эксперимента «Спланх», направленного на исследование изменений пищеварительной системы в условиях космического полета, прошел на Международной космической станции (МКС). Подробности рассказал спецкор ТАСС на МКС, командир станции, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.
«В части медицинских исследований на российском сегменте провели очередной сеанс эксперимента “Спланх”. Во время этой работы исследуется структурные и функциональные изменения различных отделов желудочно-кишечного тракта, которые происходят во время длительного космического полета», — сказал космонавт.
Он пояснил, что во время и после полета проводятся обследования, результаты которых потом сравниваются с фоновыми данными, полученными до полета. Для обследования на станции используется аппаратура для электрогастроэнтерографии и ультразвуковой диагностики (мобильный УЗИ-аппарат). Все космонавты на станции умеют пользоваться этими приборами и обладают знаниями по анатомии и физиологии человека.