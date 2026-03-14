«Решающий этап»: премьер Польши заговорил о выходе страны из ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заподозрил президента Кароля Навроцкого в подготовке выхода страны из Евросоюза. Своим мнением он поделился в эфире польского телевидения.
«То, что происходит в политике благодаря президенту Навроцкому и господам из оппозиции — это очень опасная ситуация. Те, кто говорит, что это вход в Polexit, в выход Польши из Евросоюза, к сожалению, все больше и больше правы», — сказал премьер.
По словам Туска, наложенное Навроцким вето стало «решающим этапом» в процессе, инициированном лидером оппозиционной партии Ярославом Качиньским. Премьер уточнил, что антиевропейская кампания политика поставила президента в сложное положение.
