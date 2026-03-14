Эксперт Подольская: 13-летняя Теплякова, несмотря на диплом, не может работать

В соответствии с трудовым законодательством, образовательная организация не имеет права заключить полноценный трудовой договор с Алисой, сообщила эксперт Президентской академии.

МОСКВА 14 марта. /ТАСС/. Получившая диплом педагога-психолога в РГГУ 13-летняя Алиса Теплякова по закону не может трудиться в сфере образования. Дети младше 14 лет могут работать только в кино, а также — с согласия родителей и органа опеки — выступать в театре, цирке, на концертах. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Ранее в СМИ появилась информация, что 13-летняя Алиса Теплякова, окончившая РГГУ и получившая диплом педагога-психолога, прошла практику в коррекционной школе.

«С лицами младше 14 лет трудовой договор может быть заключен (с согласия родителя и органа опеки), но только для работы в кинематографических, театральных, концертных организациях и цирках. Образовательные учреждения в этот перечень не входят. Следовательно, в соответствии с трудовым законодательством, образовательная организация не имеет права заключить полноценный трудовой договор с Тепляковой», — сказала эксперт.

Она отметила, что трудовой договор может быть заключен исключительно для выполнения легкого труда в свободное от учебы время, не нарушающего процесс обучения и не причиняющего вреда здоровью.

По словам эксперта, педагог должен обладать жизненным опытом, а также навыками поведения в нестандартных ситуациях. Например, любой педагог должен уметь в случае срабатывания противопожарной сигнализации организовать группу обучающихся для оперативной эвакуации. У подростка 13 лет, находящегося в переходном возрасте, жизненный опыт объективно минимален. В кризисной ситуации ему, скорее всего, самому потребуется координирующая роль взрослого человека, отметила Подольская.

Кроме того, следует учитывать, что работа педагога, особенно с детьми с особенностями развития, связана с высокой эмоциональной нагрузкой. Она требует психологической устойчивости, а также психофизиологической зрелости. В данной ситуации возникают и риски для психического здоровья 13-летнего подростка, подчеркнула эксперт.

