В посольстве раскрыли истинное отношение румын к конфликту на Украине: «Россия победит»

Посол Липаев: Все больше румын уверены в победе РФ над Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Настроения в румынском обществе меняются — растет доля простых граждан, уверенных в победе России в конфликте на Украине. Об этом заявил посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

«Усталость общества от бремени помощи киевскому режиму, действительно, наблюдается… Одновременно растет число граждан, уверенных, что именно Россия победит в конфликте на Украине», — сказал дипломат в разговоре с ТАСС.

Липаев уточнил, что согласно недавним опросам, более 40% респондентов полагают, что предоставлять помощь Киеву не следует.

Ранее посол также проинформировал, что Румыния уже предоставила Украине помощь в 1,5 млрд евро.

Об усталости румынского общество от Киева KP.RU писал и ранее. По словам евродепутата, лидера партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским проводит политику угнетения в отношении более чем миллиона румын, живущих в Украине.