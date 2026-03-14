Большие кошки Новосибирского зоопарка ждут мартовского тепла — 20 серьезных фото

Март в Новосибирске пока не спешит радовать настоящим весенним теплом. В городе по-прежнему лежит снег, а холодный ветер напоминает, что до настоящей весны ещё есть время. Тем временем обитатели Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило спокойно встречают сибирский март. В объективы фотографов попали представители семейства кошачьих. Несмотря на прохладную погоду, они продолжают наблюдать за происходящим вокруг и наслаждаться прогулками по своим вольерам.