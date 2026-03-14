100-миллионный пользователь MAX отправится в семейное путешествие на Камчатку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23-летняя Наталия Гладкова из Тулы, студентка РАНХиГС стала 100-миллионным пользователем нацмессенджера МАХ.
Торжественное награждение победительницы прошло в офисе MAX в Москве.
Наталия получила в подарок сертификат на путешествие по России номиналом в один миллион рублей, а также чемодан с набором необходимых вещей для поездки и мерч. У девушки есть возможность самостоятельно выбрать город и культурную программу путешествия, и Наталия определилась с направлением будущей поездки.
«Мечтаю слетать на Камчатку с семьей: увидеть китов, гейзеры, вулканы, Тихий океан. Мечты должны сбываться. Вот и моя сбылась самым волшебным образом», — сказала Наталия.