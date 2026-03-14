Кинолог Мусаткина сказала, как приучить собаку к наморднику

Подбирает с земли, радостно хватает знакомых за одежду, агрессирует. А может быть, входит в список опасных пород? Причин приучить пса к наморднику много.
За эффективным и надёжным алгоритмом корреспондент обратился к инструктору кинологической федерации Елене Мусаткиной.
«Подружить» питомца с непонятным и даже немного страшным для него устройством не так сложно. Нужно немного терпения. И много доверия. Чем крепче эмоциональный контакт между хозяином и питомцем, тем проще процесс.
По размеру и назначению.
Приучение щенка или взрослой собаки к наморднику начинается с его правильного выбора.
«Бескаркасные капроновые варианты, которые плотно облегают морду и не позволяют открыть пасть, подойдут для кратковременного использования. Например, для визитов к ветеринару. Их, как правило, надевают в клинике, чтобы предотвратить покусы, пока врач производит какие-то манипуляции с собакой, — рассказывает Елена Мусаткина. — Для прогулок же стоит выбрать каркасный кожаный, пластиковый или металлический намордник. В нём питомец сможет полноценно дышать, облизываться и высовывать язык».
Хороший намордник не должен закрывать нос, сползать на глаза, натирать или, напротив, свободно болтаться. Тогда у собаки не будет желания снять его. Не стоит покупать вариант «на вырост», лучше обновлять устройство по мере взросления щенка.
Вкусная выгода.
Чтобы собака не боялась намордника и сама с удовольствием просовывала в него нос, важно сформировать у неё позитивное отношение к этой подозрительной штуковине.
«Берём намордник и помещаем в него кусочек лакомства. Учуяв запах, питомец заинтересуется и сам, по доброй воле начнёт просовывать морду в неизвестный ему предмет. Кусочек кинули, просунул, съел. И так несколько раз, — делится опытом Елена Мусаткина. — При этом желательно сразу ввести команду, по которой в дальнейшем собака будет понимать, что сейчас произойдёт. Это может быть слово “намордник”, “надень” или любое другое».
Когда питомец начинает без страха помещать морду в приспособление и даже при отодвигании намордника старается его «догнать и надеть», переходим к следующему шагу. Пробуем закреплять ремешок от намордника за ушами. Устремился за лакомством, просунул морду — надеваем ремешок, но пока в свободном, не затянутом состоянии. После чего сразу его снимаем и хвалим любимца. Повторяем эти манипуляции, каждый раз немного увеличивая время пребывания в наморднике.
Если конструкция устройства позволяет, через некоторое время начинаем скармливать лакомства через его переднюю стенку, не снимая его с собаки.
Безопасная прогулка.
Следующий этап — выход на улицу. Произносим новую команду, связанную с намордником, надеваем его, пока ещё не затягивая. Звучит заветное «Гулять!», и у питомца появляется ещё одно положительное подкрепление: намордник равно прогулка!
«Выходим из квартиры, делаем несколько шагов, останавливаемся. Снимаем намордник, хвалим и даём вкусняшку. Очень важно, чтобы похвала была эмоциональной. “Молодец! Умничка! Хорошо!” Вложите в свои слова искреннюю радость, которую почувствует ваш любимец», — советует Елена Мусаткина.
При регулярном повторении и постепенном удлинении тренировок собака привыкнет к новшеству примерно через 2−3 недели. В первые дни на прогулках надеваем питомцу намордник буквально на пару минут. Дальше — больше. Через несколько дней начинаем закреплять ремешок за ушами плотнее.
После успешного приучения собаки к наморднику подключаем дисциплину: даём команду, связанную с устройством, перед каждым выходом на улицу. Если на прогулке питомец пытается избавиться от намордника, мы останавливаемся и строго говорим: «Нет!» Хвалим и продолжаем движение только после того, как попытки прекратились.
Кстати.
Снимать намордник можно, когда питомец не пытается сделать это сам. Если собака цепляет устройство лапой или трясёт головой, чтобы его скинуть, нужно дождаться, пока она успокоится, затем похвалить и снять намордник. Иначе животное поймёт: стоит проявить недовольство, и хозяин уберёт эту неудобную штуку.
Напомним, зоопсихолог назвала причины депрессии у собак.