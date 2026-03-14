Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько выходных осталось у россиян в 2026 году: названа точная цифра

Юрист Южалин: россиян в 2026 году еще ждут 89 выходных.

Источник: Комсомольская правда

Россияне смогут отдохнуть еще 89 дней в 2026 году с учетом праздничных дней. Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«На данный момент, с учетом прошедших, осталось еще 204 рабочих дня и 89 выходных», — сказал юрист в интервью РИА Новости.

Южалин уточнил, что в 2026 году в календаре 365 дней. Из них 247 рабочих и 118 выходных и нерабочих.

Напомним, россиян ждут еще три периода с трехдневными выходными: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Для тех, кто работает в пятидневку, в этом году не предусмотрено ни одной шестидневной рабочей недели.

Ранее KP.RU сообщал, что зарплата россиян в марте не снизится из-за длинных трехдневных выходных. Финансист Игорь Балынин пояснил, что зарплата рассчитывается в зависимости от количества отработанных дней в месяце, пропорционально числу рабочих дней.