Сколько выходных осталось у россиян в 2026 году: названа точная цифра

Россияне смогут отдохнуть еще 89 дней в 2026 году с учетом праздничных дней. Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«На данный момент, с учетом прошедших, осталось еще 204 рабочих дня и 89 выходных», — сказал юрист в интервью РИА Новости.
Южалин уточнил, что в 2026 году в календаре 365 дней. Из них 247 рабочих и 118 выходных и нерабочих.
Напомним, россиян ждут еще три периода с трехдневными выходными: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Для тех, кто работает в пятидневку, в этом году не предусмотрено ни одной шестидневной рабочей недели.
Ранее KP.RU сообщал, что зарплата россиян в марте не снизится из-за длинных трехдневных выходных. Финансист Игорь Балынин пояснил, что зарплата рассчитывается в зависимости от количества отработанных дней в месяце, пропорционально числу рабочих дней.