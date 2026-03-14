Спасатели МЧС проверили состояние льда на реке Тумнин в Хабаровском крае

Как пояснил замначальника ГУ МЧС по краю Андрей Прокопенко, река у поселка традиционно считается затороопасной. По прогнозам гидрологов, вероятность заторов в этом году составляет 40 — 60 процентов. На данный момент обстановка относительно благоприятная: толщина льда — от 80 см до метра, снежные запасы в пределах нормы. Однако профилактические меры все равно необходимы.