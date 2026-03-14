Спасатели МЧС проверили состояние льда на реке Тумнин в Хабаровском крае

В Хабаровском крае специалисты МЧС России, Восточного военного округа и краевого комитета гражданской защиты провели мониторинг реки Тумнин у одноименного поселка. С вертолета Ми-8 оценили ледовую обстановку, затем вместе с местными жителями обследовали проблемные участки на земле. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как пояснил замначальника ГУ МЧС по краю Андрей Прокопенко, река у поселка традиционно считается затороопасной. По прогнозам гидрологов, вероятность заторов в этом году составляет 40 — 60 процентов. На данный момент обстановка относительно благоприятная: толщина льда — от 80 см до метра, снежные запасы в пределах нормы. Однако профилактические меры все равно необходимы.

Специалисты пробурили лунки, измерили толщину льда и глубину реки. Эти данные используют при планировании противопаводковых мероприятий. Прогноз вскрытия рек сейчас уточняют синоптики Дальневосточного УГМС. В населенных пунктах ведут постоянный мониторинг и межведомственное взаимодействие.