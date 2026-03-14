Трамп объявил о полном уничтожении военных целей на иранском острове Харк

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли массированный авиаудар по иранскому острову Харк в Персидском заливе, уничтожив все военные объекты. Об этом в пятницу, 13 марта, он сообщил в соцсети Truth Social.

— Несколько мгновений назад по моему приказу Центральное командование вооруженных сил США осуществило один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на «жемчужине» Ирана — острове Харк, — написал американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что принял решение не трогать нефтяную инфраструктуру острова «из соображений приличия». Однако он предупредил, что немедленно пересмотрит это решение, если Иран или кто-либо еще попытается препятствовать свободному судоходству в Ормузском проливе.

Еще 8 марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что американские власти рассматривают вариант получения контроля над иранским островом Харк в Персидском заливе.

13 марта американский министр войны Пит Хегсет заявил, что США по-прежнему не обладают информацией о минировании Ормузского пролива со стороны Ирана.

В этот же день стало известно, что Франция, Италия и другие европейские страны начали переговоры с Ираном для обеспечения безопасного прохода своих кораблей через Ормузский пролив.

