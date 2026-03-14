Россияне стали лучше распознавать дипфейки и звонки мошенников

Более 40% россиян в возрасте старше 50 уже научились определять дипфейки. Это поддельные аудио- и видеозаписи, имитирующие их знакомых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Выберу.ру».
Улучшилась их информированность и о мошеннических звонках.
«Если в 2025 году лишь 39% представителей этой возрастной категории говорили, что способны отличить мошеннический звонок, то в 2026 году показатель вырос до 58%», — говорится в исследовании.
Согласно данным исследования, самыми уверенными в распознавании мошенников оказались молодые люди 18−29 лет — 71%, однако они же чаще других попадались на фишинг и поддельные инвестплатформы. Респонденты 30−49 лет продемонстрировали чуть меньшую уверенность (64%), зато именно им чаще звонят «из службы безопасности банка».
Кроме этого, при контакте с мошенниками 46% опрашиваемых блокируют номер и жалуются в приложении банка, 28% звонят в полицию, 16% пишут заявление в банк, 10% только блокируют номер.
