Россияне стали лучше распознавать дипфейки и звонки мошенников

Более 40% россиян старше 50 лет могут отличать дипфейки.

Источник: Комсомольская правда

Более 40% россиян в возрасте старше 50 уже научились определять дипфейки. Это поддельные аудио- и видеозаписи, имитирующие их знакомых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Выберу.ру».

Улучшилась их информированность и о мошеннических звонках.

«Если в 2025 году лишь 39% представителей этой возрастной категории говорили, что способны отличить мошеннический звонок, то в 2026 году показатель вырос до 58%», — говорится в исследовании.

Согласно данным исследования, самыми уверенными в распознавании мошенников оказались молодые люди 18−29 лет — 71%, однако они же чаще других попадались на фишинг и поддельные инвестплатформы. Респонденты 30−49 лет продемонстрировали чуть меньшую уверенность (64%), зато именно им чаще звонят «из службы безопасности банка».

Кроме этого, при контакте с мошенниками 46% опрашиваемых блокируют номер и жалуются в приложении банка, 28% звонят в полицию, 16% пишут заявление в банк, 10% только блокируют номер.

Как информировал KP.RU ранее, мошенники под видом сотрудников морга начали звонить родственникам военных.