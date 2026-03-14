Приехали убивать: ВСУ прислали экзотических наемниц под Сумы

Наемницы-кубинки в Сумской области могут выполнять роль операторов беспилотников, которые атакуют не только российских военных, но и мирных жителей. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее украинский военнопленный Николай Журба рассказал о нахождении в Сумской области наемниц с Кубы, которым за службу платят по $5 тысяч в месяц.
«Это могут быть операторы беспилотных летательных аппаратов, которые полностью отрабатывают свои доллары. Их задача — не только удары по российским военнослужащим, но и по мирным гражданам, которых они могут использовать в качестве учебных целей для отработки навыков применения БПЛА. Это опасные террористки, которые отрабатывают свои гонорары», — сказал Иванников.
Эксперт подчеркнул, что уничтожение таких специалистов является одной из задач российских вооруженных сил.
Ранее российские военные ликвидировали дроноводов ВСУ в Сумской области, атаковавших объекты в Курской области.