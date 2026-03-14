Россиянам рассказали, могут ли банки отказывать в размене наличных

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Банкноты и монеты Банка России признаются законным платёжным средством на всей территории страны, что гарантирует их приём по номиналу в рамках любых операций, включая размен, переводы и зачисление на счета, рассказали РИА Новости в финтех-платформе и кредитной организации.
«Кредитные организации, ведущие кассовое обслуживание, обязаны осуществлять размен банкнот и монет. Отказать клиенту нельзя, хотя комиссию за пересчёт банк вправе установить — это не запрещено регулятором», — основатель финтех-платформы «SharesPro» Денис Астафьев.
Ситуации, когда мелкие монеты формально не принимаются, чаще связаны не с правовыми ограничениями, а с организационными моментами — например, отсутствием возможности быстро пересчитать большое количество мелочи, отмечает председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.
«Однако сам факт наличия монет или банкнот не может быть основанием для отказа в операции, если речь идет о действующих денежных знаках», — заверил он.