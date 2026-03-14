Ветеринар рассказала о симптомах весенней аллергии у животных

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Весенняя аллергия у животных чаще всего выражается в виде зуда, воспаления кожи, выпадения шерсти и расчесывания, сообщила РИА Новости ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных северного и северо-западного административных округов Москвы Александра Григорьева.