Ветеринар рассказала о симптомах весенней аллергии у животных

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Весенняя аллергия у животных чаще всего выражается в виде зуда, воспаления кожи, выпадения шерсти и расчесывания, сообщила РИА Новости ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных северного и северо-западного административных округов Москвы Александра Григорьева.

Ветеринар отметила, что сезон весенней аллергии оказывает влияние и на животных, хотя симптомы могут проявляться иначе, чем у людей.

«У животных аллергия чаще выражается в виде кожных проявлений, таких как зуд, воспаление кожи, выпадение шерсти и расчесывания», — рассказала Григорьева.

Она отметила, что важно проконсультироваться с ветеринарным специалистом для подбора антигистаминных препаратов и проведения квалифицированной иммунотерапии.

«Для предотвращения аллергических реакций у домашних животных нужно минимизировать контакт с аллергенами, использовать гипоаллергенные корма», — рассказала Григорьева.