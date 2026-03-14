Юбилейный концерт Глызина, гонки на санях и новый мультик Pixar в кино: чем заняться на выходных в Красноярске

В эти выходные красноярцев ждут новые «погодные качели».
В субботу, 14 марта, в Красноярске будет по-весеннему неустойчиво: утро морозное (−10 °C), днем солнце прогреет воздух до −2 °C, а ночью и вовсе обещают +1 °C. Правда, к вечеру солнце спрячется за тучи.
В воскресенье, 15 марта, погода покажет характер: ранним утром будет еще +2 °C, но вместе с эти обещают сильный снег с дождем. Будет пасмурно и ветрено (до 12 м/с), а к ночи ударит мороз −12 °C.
«Прыгуны».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», Mori cinema.
Когда: 13 и 14 марта.
Учёные разработали технологию, позволяющую переносить человеческое сознание в максимально реалистичных роботизированных животных, что дает людям возможность общаться с животными. Мейбл, любительница животных, получает доступ к технологии. Она переносится в тело робота-бобра и отправляется исследовать животный мир.
«Новая тёща».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Киномакс», «Синема-парк», Mori cinema.
Когда: 13 и 14 марта.
Виктор Суслов снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь он живёт под каблуком новой тёщи, с её единолично установленными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя «идиллия» трещит по швам, когда, не без участия тёщи, вновь разгорается былая вражда двух братьев. Ситуацию обостряет появление на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху.
Алексей Глызин.
Где: Гранд холл Сибирь, улица Авиаторов, 19.
Когда: 14 марта.
Алексей Глызин — целая эпоха в российской эстраде, артист, чьи песни стали настоящими гимнами любви, верности и надежды. Его неповторимый голос и артистизм покорили сердца миллионов слушателей, а концерты всегда проходят в атмосфере душевного тепла и единения с публикой.
В рамках большого юбилейного тура Алексей Глызин представит грандиозный сольный концерт. Вас ждёт большая и насыщенная программа, включающая в себя не только всеми любимые хиты, но и новые, не менее прекрасные композиции. Живое звучание, профессиональное мастерство музыкантов и невероятная энергетика Алексея Глызина создадут неповторимую атмосферу праздника и подарят вам незабываемые впечатления.
Джейн Остин на болоте.
Где: Театр им. А. С. Пушкина, проспект Мира, 73.
Когда: 14 марта.
Эта страшно наивная и немножко жуткая сказка в одном действии навеяна впечатлениями от романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», фильма «Догвилль» Ларса Фон Триера и гоголевской нечисти. Пятеро сестёр живут в почти безлюдном умирающем посёлке, каждая надеется встретить свою любовь. Когда у дверей их дома появляется обаятельный молодой человек с предложением, способным перевернуть их жизнь, они, не задумываясь, соглашаются. Но даже не догадываются, кого впустили в свой дом. А может, это обаятельный хитрый делец не понимает, в какое место попал, и чем это может кончиться?..
Конец фильма.
Где: Рок-клуб «Сорока», улица Историческая, 111, строение 3.
Когда: 14 марта.
Группа «Конец фильма» прославилась тем, что рассказала на всю страну о самой засекреченной девушке. «Кто такая Элис» теперь знают все. Сериал «Солдаты» неустанно «марширует» по экранам страны и ближнего зарубежья под песню «Юность в сапогах». В этом самом длинном в истории отечественного телевидения сериале звучат еще более десятка песен группы «Конец фильма», не считая инструментальных тем.
Всероссийский фестиваль санок.
Где: Экопарк «Каштак», улица 2-я Бобровая, 67.
Когда: 15 марта.
В программе Всероссийского фестиваля санок — спуски на горных санях и мастер-классы от профессиональных саночников. На соревнования приглашают всех желающих в возрасте от 10 лет и старше. Участникам необходимо пройти регистрацию — на сайте или на самом фестивале. Горные сани и шлемы можно будет взять напрокат на месте. Регистрация, участие в заездах и прокат инвентаря бесплатные.
Для удобства гостей запустят бесплатный трансфер от остановки «Базаиха» (в направлении нацпарка «Красноярские Столбы») на улице Свердловская до экопарка «Каштак» и в обратную сторону. Автобусы будут курсировать с 10:00 до 13:30, каждые 15 минут. Посадка — по предъявлению регистрации на фестиваль.
На грани времён.
Где: Филармония, площадь Мира, 2Б.
Когда: 14 марта.
Гала-концерт Всероссийского молодежного оркестра-академии «ВСЕОНИ-Сибирь» под названием «На грани времен» объединяет молодых исполнителей на национальных инструментах. Он создаст неповторимую атмосферу творчества, где музыкальные традиции национальных культур, органично соединятся с самыми смелыми тенденциями и поисками в современном музыкальном искусстве.
Пушкин.
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.
Когда: 14 и 15 марта.
Пушкин. О его стихах и прозе, любви и дружбе, жизни и смерти мы знаем очень много. Но как узнать, что творилось в его душе, когда он создавал свои бессмертные творения, любил и ревновал, танцевал на балу с Натали и мучительно умирал от пули Дантеса? Слова нам в этом не помогут. Но искусство дает нам другие средства.
Хореограф Никита Дмитриевский и композитор Константин Борисов предприняли смелую попытку проникнуть в мир видений и грез, мыслей и эмоций поэта. История Пушкина-поэта и Пушкина-человека будет представлена зрителю средствами пластики движения и танца, музыки и света, и целым комплексом других средств, которые имеет в своем арсенале современный театр.
Что бы почитать…
Если вы не успели на неделе и пропустили самое интересное.
Концерт на балконе, цветы в дороге и футбольный матч: как красноярок с 8 Марта поздравляли Приемная кампания — 2026: что важно знать абитуриентам из Красноярска и края Рассада, грунт и тара: как подготовиться к дачному сезону заранее «Сделал снимок и пошел в суд»: как «фототролли» разоряют российский бизнес многомиллионными исками «Прелюдия за 147 дней»: как в Красноярске пианино делали.
Все события в афише Newslab.