Юбилейный концерт Глызина, гонки на санях и новый мультик Pixar в кино: чем заняться на выходных в Красноярске

Эта страшно наивная и немножко жуткая сказка в одном действии навеяна впечатлениями от романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», фильма «Догвилль» Ларса Фон Триера и гоголевской нечисти. Пятеро сестёр живут в почти безлюдном умирающем посёлке, каждая надеется встретить свою любовь. Когда у дверей их дома появляется обаятельный молодой человек с предложением, способным перевернуть их жизнь, они, не задумываясь, соглашаются. Но даже не догадываются, кого впустили в свой дом. А может, это обаятельный хитрый делец не понимает, в какое место попал, и чем это может кончиться?..