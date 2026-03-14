Нилов: Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8 процента с 1 апреля

В Госдуме предложили передавать пенсионные баллы по наследству. С такой инициативой выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, подобная мера повысит социальную защищенность граждан и привлекательность страховой пенсионной системы. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, могут ли одобрить эту инициативу в России и насколько она может быть полезна.