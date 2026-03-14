Нилов: Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8 процента с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут увеличены на 6,8 процента. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, индексация напрямую связана с ростом прожиточного минимума — в 2026 году он вырос на 6,8 процента по сравнению с предыдущим. Депутат напомнил, что другие социальные выплаты уже были повышены 1 февраля с учетом фактической инфляции, а страховые пенсии выросли с 1 января опережающими темпами.

— Военные пенсии у нас будут проиндексированы 1 октября в зависимости от индексации размера денежного довольствия (военнослужащих — прим. «ВМ»), — рассказал Нилов в беседе с ТАСС.

Социальные пенсии предназначены для нетрудоспособных граждан, которые не имеют права на страховую пенсию из-за недостаточного стажа или пенсионных баллов. Выплаты также полагаются инвалидам, детям-сиротам и тем, кто потерял кормильца.

В Госдуме предложили передавать пенсионные баллы по наследству. С такой инициативой выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, подобная мера повысит социальную защищенность граждан и привлекательность страховой пенсионной системы. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, могут ли одобрить эту инициативу в России и насколько она может быть полезна.

