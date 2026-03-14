Корабль-призрак: как РФ ответит за удар ВСУ по танкеру у берегов Лампедузы

«Экипаж танкера был эвакуирован. Это достаточно большое судно, около 280 метров в длину. Кто должен разбираться с последствиями? Это же Средиземное море, там есть страны, имеющие выход к морю. По идее, они должны локализовать возгорание. Атака была совершена двумя украинскими безэкипажными катерами с большим количеством взрывчатки. Такие случаи бывали и ранее. Ничего хорошего для экологии от этого точно не будет. Нужно разбираться с теми, кто курирует подобные атаки и пускается во все тяжкие. Они не в первый раз безобразничают, и, вполне возможно, это может повториться», — пояснил эксперт.