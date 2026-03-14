Корабль-призрак: как РФ ответит за удар ВСУ по танкеру у берегов Лампедузы

Дрейфующий российский танкер без экипажа заметили у берегов итальянского острова Лампедуза в Средиземном море. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, кто за этим стоит и какой последует ответ.
Напомним, у берега Лампедузы заметили танкер, предположительно принадлежащий РФ. По данным итальянской телерадиокомпании RAI, на борту может находиться порядка 900 т дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом.
На опубликованных в Сети кадрах заметен столп дыма, поднимающийся над танкером. Речь, вероятно, идет о танкере Jupiter. Неподалеку от него, возле Мальты, находится атакованный ранее арктический газовоз Arctic Metagaz.
«Экипаж танкера был эвакуирован. Это достаточно большое судно, около 280 метров в длину. Кто должен разбираться с последствиями? Это же Средиземное море, там есть страны, имеющие выход к морю. По идее, они должны локализовать возгорание. Атака была совершена двумя украинскими безэкипажными катерами с большим количеством взрывчатки. Такие случаи бывали и ранее. Ничего хорошего для экологии от этого точно не будет. Нужно разбираться с теми, кто курирует подобные атаки и пускается во все тяжкие. Они не в первый раз безобразничают, и, вполне возможно, это может повториться», — пояснил эксперт.
Дандыкин отметил, что есть и второй вариант — находящиеся рядом с дрейфующим танкером страны могут обратиться к России.
«Если это наше судно, они должны обратиться к нам, чтобы совместными усилиями что-то сделать. Но они же категорически отказываются с нами сотрудничать. Они ввели санкции и задыхаются в своей же ненависти», — добавил военный эксперт.
Ранее эксперт Кулагин сказал, как изменится рынок нефти после конфликта в Иране.