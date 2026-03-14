В Госдуме предложили создать в России единую платформу VR-стажировок

РИА Новости: Чернышов предложил создать единую платформу виртуальных стажировок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России единую национальную платформу дистанционных виртуальных стажировок — стажировок с использованием VR-технологий.

Соответствующее обращение на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность создания единой национальной платформы дистанционных виртуальных стажировок (стажировок с использованием VR-технологий)», — говорится в документе.

Парламентарий привел статистику, согласно которой в России более половины выпускников вузов не работают по полученной специальности, а еще 30% — трудятся не по профилю.

«Подобное положение вещей в немалой степени связано с отсутствием опыта, получаемого при прохождении стажировок (производственной практики). Территориальная удаленность многих населенных пунктов, где проживают и обучаются студенты, от ведущих отечественных организаций делает крайне затруднительным прохождение очных стажировок. Схожая проблема существует для лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей, решивших получить новую профессию», — отметил он.

Вице-спикер Госдумы считает, что реализация данной инициативы даст возможность учащимся из отдаленных регионов РФ получать ценный практический опыт работы в ведущих отечественных организациях и организациях дружественных стран, а также закрепить полученные знания и навыки без необходимости переезда.

